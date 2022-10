"On est en train de débattre pour savoir s’il faut interdire aux chasseurs de chasser bourrés": l'alcool bientôt limité aux chasseurs français

Sur son compte Twitter, la Secrétaire d’État chargée de l’Écologie a annoncé qu’elle assistera dans la Marne à un examen du permis de chasse et à une patrouille de l’Office français de la biodiversité (OFB), chargée des contrôles. “De nouvelles règles de sécurisation seront annoncées avant Noël pour améliorer la sécurité des chasseurs et des promeneurs”, a assuré Bérangère Couillard.

🐗J'assisterai demain dans la Marne à un examen du permis de #chasse et une opération de contrôle avec les agents de @OFBiodiversite



De nouvelles règles de sécurisation seront annoncées avant Noël pour améliorer la sécurité des chasseurs et des promeneurshttps://t.co/FadJUvLuHP pic.twitter.com/tksBU01ihR — Bérangère Couillard (@BCouillard33) October 24, 2022

L’une des mesures phares du dossier est l’instauration d’un délit d’alcoolémie à la chasse. Une telle décision signifierait que les quantités d’alcool autorisées pour un chasseur seront identiques à celles d’un automobiliste, soit 0,5 g par litre de sang au maximum. L’interdiction s’appliquerait également à l’intérieur des forêts privées. Fort discutée dans les médias depuis la publication par le Sénat français, le 14 septembre, d’un rapport contenant plusieurs propositions visant à mieux encadrer la chasse dans l’Hexagone, la mesure semble désormais faire son bout de chemin. “On a senti l’émoi dans la population car tout le monde pensait qu’il était déjà interdit de chasser alcoolisé”, explique Daniel Salmon, sénateur écologiste, membre de la mission d’information du Sénat. L’obligation de passer un brevet de premier secours ainsi qu’un examen médical annuel sont également au cœur des discussions.

Des réactions vives et très opposées

"C’est un scandale comment les chasseurs sont traités dans les médias alors qu’en 20 ans, on a divisé par quatre le nombre d’accident pour quatre fois plus de coups de fusil. Nous sommes stigmatisés, humiliés, persécutés", a déclaré Willy Schraen, le président de la Fédération Nationale des chasseurs.

Alors que les chasseurs s’insurgent et dénoncent la diabolisation et la caricature dont ils font l’objet, de nombreuses personnalités françaises ont pris la parole afin que la législation évolue en ce sens. Parmi eux, le célèbre journaliste Hugo Clément, connu pour ses combats pour l’environnement et le bien-être animal.

Le journaliste s’est notamment exprimé à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. "Les amis, on vit dans un sketch. Ce n’est pas possible autrement. On est sérieusement en train de débattre pour savoir s’il faut interdire aux chasseurs de chasser bourrés", a-t-il déclaré stupéfait sur son compte Instagram. Hugo Clément relaie également les vidéos qui lui sont envoyées afin de sensibiliser l’opinion publique à propos de la sécurisation de la chasse.

⚠️ Une mère filme ses filles pendant une balade ce matin à Arenthon en Haute-Savoie. Quand, soudain…



Voilà ce que subissent les habitants des campagnes pendant la saison de chasse.



Selon la maman, aucun panneau « chasse en cours » n’était installé sur ce chemin public. pic.twitter.com/hh6MEJSuvN — Hugo Clément (@hugoclement) October 22, 2022

L’association France Nature Environnement semble aussi appuyer la mesure. “Nous trouvons cela normal que les chasseurs soient testés concernant l’alcoolémie notamment quand il y a un accident, de la même manière que le sont déjà les conducteurs dans le Code de la route”, commente Dominique Py, membre de l’association écologiste, sur France Info.

D’après Le Parisien, “des échanges ont actuellement lieu avec le ministère de la Justice pour déterminer les détails et le niveau de sanction” et cette nouvelle réglementation concernerait également la chasse sur les domaines privés.