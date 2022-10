Centre Nobel de la paix: les étudiants mettent les présidents et les premiers ministres au défi du dialogue

Le Prix Nobel de la Paix 2022, qui a été décerné au défenseur des droits de l'homme Ales Bialiatski originaire du Bélarus, à l'organisation russe des droits de l'homme Memorial et au Centre ukrainien pour les libertés civiles (CCL), fait la lumière sur les personnes et organisations œuvrant pour la défense des droits de l'homme.

Le Centre Nobel de la paix s'implique désormais auprès des étudiants universitaires du monde entier par le biais de la communauté Ignitor pour participer au défi du Prix Nobel de la paix 2022. Ce concours de rédaction annuel vise à sensibiliser les étudiants du monde entier à la question du Prix Nobel de la paix, et les invite à contextualiser, dans leur propre communauté, les défis liés à l'édition la plus récente de ce Prix. Les lauréats du défi seront invités à Oslo en décembre pour prendre part à la cérémonie de remise du Prix Nobel de la paix.

Petter Sorum, chef de projet dans le cadre de l'initiative Ignitor, affirme: "Par le biais de ce concours de rédaction, nous invitons les étudiants et les jeunes à écrire une lettre ouverte à leurs dirigeants, leur demandant de pouvoir dialoguer sur les sujets importants en lien avec les violations des droits de l'homme dans leur pays d'origine."

Un concours photo est également inclut dans le cadre de ce défi. Les étudiants et jeunes agents de changement, âgés entre 18 et 28 ans, peuvent en apprendre davantage sur la façon de participer au défi ici: https://ignitor.nobelpeacecenter.org/nobel-peace-prize-challenge-2022

Le Centre Nobel de la paix, représentation publique du Prix Nobel de la paix, est situé à Oslo, en Norvège.

Le Centre raconte l'histoire des lauréats du Prix Nobel de la paix et leur travail par le biais d'expositions, de programmes éducatifs, de visites guidées et de contenus numériques. Il constitue également un lieu de rencontre pour des événements d'actualité et de conférences ayant trait à la paix, au dialogue et aux droits de l'homme. Le Centre Nobel de la paix se situe dans une vieille gare datant de 1872, située près de la Mairie d'Oslo et surplombant le port.