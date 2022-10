"Notre vie à tous est en jeu": un militant écologiste se fait remarquer en plein direct à la télévision

Ces dernières semaines, de nombreuses actions militantes dans le but de dénoncer l’inaction contre le réchauffement climatique se propagent à travers le monde. Les activistes ne tarissent pas d’ingéniosité pour tenter de se faire entendre : jet d’aliments sur des œuvres d’art, collage humain sur des voitures de luxe, etc.

Cette fois-ci, un militant du mouvement Extinction Rebellion a décidé de frapper en plein direct sur le plateau d’une émission de RTL 4, aux Pays-Bas. Alors que Jelle de Graaf était interrogé sur ces récents événements, ce dernier est monté sur la table du plateau avant de s’y scotcher et de déclarer : "Vous avez le devoir de parler honnêtement de la crise climatique et écologique. Et vous ne remplissez pas ce devoir alors que notre vie à tous est en jeu."

Après l’entracte publicitaire, le présentateur a expliqué que l’homme avait été conduit en coulisses et qu’il se portait bien.