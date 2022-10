Royaume-Uni: Rishi Sunak va s'installer au 10, Downing Street avec sa famille

Cette annonce met fin à des spéculations suscitées mardi lorsque Rishi Sunak avait prononcé son tout premier discours de Premier ministre devant le 10 Downing Street: où était donc sa famille?

Si sa prédécesseure Liz Truss était accompagnée, pour sa dernière apparition devant le "10", de son mari et de ses deux filles adolescentes, Rishi Sunak, quant à lui, était seul. Ce qui avait incité des commentateurs à se demander si sa famille allait bien emménager à Downing Street.

Rishi Sunak et son épouse Akshata Murty, des multimillionnaires, parents de deux filles, possèdent une imposante demeure dans la circonscription du Premier ministre dans le Nord de l'Angleterre, une maison dans le quartier cossu de Kensington à Londres ainsi qu'un appartement à Santa Monica, en Californie.

Une porte-parole a mis fin aux spéculations mercredi: "Ils vont emménager à Downing Street, où ils vivaient auparavant", quand il était chancelier. Et ils vont bien habiter au 10 et non au 11 (siège du ministère des Finances), un logement plus spacieux où ont vécu notamment Boris Johnson et son épouse Carrie.

S'il avait démissionné en juillet du gouvernement, Rishi Sunak avait quitté son appartement de fonction en avril dernier, en pleine polémique sur les arrangements fiscaux de son épouse, expliquant officiellement qu'il s'agissait de se rapprocher de l'école de leur fille aînée.

La fortune des Sunak est estimée à 730 millions de livres (839 millions d'euros), selon le Sunday Times.

L'opposition a fait de la fortune du nouveau dirigeant un angle d'attaque privilégié, estimant que son richissime train de vie le rend incapable de comprendre les difficultés de la population.