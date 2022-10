Un drone turc viole l'espace aérien grec et survole une île

Un drone turc a de nouveau violé l'espace aérien grec, en survolant l'île de Kinaros, d'après les médias grecs. Selon le radiodiffuseur public ERT, citant l'état-major grec, l'incident a eu lieu aux premières heures de la journée de mercredi. Un drone turc avait déjà survolé cette île vendredi dernier.

D'après l'état-major grec, les avions à réaction et les drones turcs ont survolé le territoire grec 197 fois depuis le début de l'année et jusqu'au 25 octobre.

La petite île de Kinaros se trouve à environ 85 kilomètres à l'ouest de la côte turque la plus proche et constitue un lieu de mouillage populaire pour les marins. Une seule famille de bergers grecs y vit et gère une taverne en été.

Le fait de survoler le territoire ou de pénétrer dans l'espace aérien d'un pays est considéré comme une grave violation de la souveraineté. L'UE a condamné à plusieurs reprises les survols effectués par la Turquie.

Ankara remet en question le statut de nombreuses îles grecques habitées et inhabitées en mer Égée. Le président turc Recep Tayyip Erdo?an a menacé la Grèce à plusieurs reprises ces dernières semaines, déclarant : "Nous pourrions venir soudainement une nuit".