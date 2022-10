Attaque au couteau près de Milan : un mort et quatre blessés dont le joueur de foot Pablo Mari pour qui "la vie n'est pas en danger"

Une personne a été tuée et quatre autres blessées, dont le footballeur espagnol Pablo Mari, dans une attaque au couteau jeudi dans un centre commercial près de Milan, ont rapporté les médias qui évoquent l’acte isolé d’un déséquilibré.

Un Italien de 46 ans, souffrant apparemment de troubles psychiatriques, a été interpellé quelques instants après l’attaque, survenue à Assago, en périphérie de Milan, a précisé l’agence de presse italienne Ansa.

Arsenal communique à propos du joueur prêté à Monza

Dans un communiqué, le club anglais a communiqué à propos de la situation de son joueur qui est prêté au promu Monza. "Nous sommes tous choqués d’apprendre la terrible nouvelle de l’attaque au couteau en Italie, qui a envoyé un certain nombre de personnes à l’hôpital, y compris notre défenseur central prêté Pablo Mari. Nous avons été en contact avec l’agent de Pablo qui nous a dit qu’il était à l’hôpital et qu’il n’était pas gravement blessé. Nos pensées vont à Pablo et aux autres victimes de ce terrible incident."

Après l’attaque, Adriano Galliani, l’ancien homme fort de l’AC Milan qui est à la tête de Monza a également précisé que "Pablo Marì n’est pas en danger car ses blessures ne mettent pas sa vie en danger. Nous espérons le revoir bientôt".