"Bombe sale": l'AIEA va mener "une vérification indépendante" cette semaine

"Les inspecteurs vont procéder à une vérification indépendante (...) pour détecter tout détournement de matière nucléaire", a expliqué jeudi le directeur général de l'instance onusienne, Rafael Grossi.

Il doit s'exprimer dans l'après-midi à New York devant le Conseil de sécurité de l'ONU, lors d'une séance à huis clos.

L'AIEA avait annoncé en début de semaine une inspection "dans les prochains jours", sans plus de détails.

L'Agence a réaffirmé jeudi avoir inspecté un des deux lieux "il y a un mois", soulignant qu'"aucune activité nucléaire non déclarée n'y avait été trouvée".

Un peu plus tôt dans la journée, Vladimir Poutine avait réclamé une mission "au plus vite". Selon lui, l'Ukraine veut utiliser une arme radioactive "pour pouvoir dire plus tard que c'était la Russie qui avait effectué une frappe nucléaire".

Une bombe radiologique ou "bombe sale" est constituée d'explosifs conventionnels entourés de matériaux radioactifs destinés à être disséminés en poussière au moment de l'explosion.

"Au vu de l'intérêt et de l'urgence du dossier", l'AIEA publiera ses conclusions rapidement, outre le compte-rendu habituel fait au Conseil des gouverneurs, précise le communiqué.