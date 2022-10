Quand la chance sourit: il gagne un million d’euros à l'EuroMillions… à deux reprises

On en a tous déjà rêvé: gagner un million d’euros. Ce père de famille français, lui, l’a fait deux fois. Gagnant au jeu 'My Million' en 2020, ce Français a continué de jouer à ce programme de loterie européenne. Deux ans plus tard, il a retouché le gros lot.

La première fois que l’homme est devenu millionnaire, il n’y a pas vraiment cru. "J’ai gagné juste au moment de la sortie du confinement. En fait, vous recevez juste un mail qui vous dit que vous avez gagné une somme importante et de contacter quelqu’un à La Française des jeux. J’ai été vérifier sur Internet où j’ai vu qu’en effet j’avais gagné à 'My Million'. Dans un premier temps je n’y ai pas trop cru […] j’ai mis un peu de temps pour prendre contact avec la FDJ", explique-t-il à nos confrères du Dauphiné.

Deux ans plus tard, rebelote pour le père de famille qui apprend la bonne nouvelle lors d'un jour spécial. "Je l’ai appris le jour de mon remariage avec ma femme. La cérémonie avait lieu le matin et la fête le soir. En sortant mon chien, je suis allé vérifier mes tickets d’EuroMillions dans un bureau de tabac, et c’est là que je me suis rendu compte que j’avais gagné une deuxième fois. On l’a annoncé à nos enfants par téléphone. La fête était très réussie!"

Après avoir remporté son premier gain, le Français a tout de même continué à jouer. "Je continue de jouer parce que maintenant, je sais qu’on peut gagner. Par pure statistique, je considère que je n’ai ni plus ni moins de chances de gagner aujourd’hui qu’avant. Et même si je ne regagne plus, ça restera une opération rentable! Maintenant, je suis dans la logique du jamais deux sans trois!", explique-t-il au Dauphiné.