39 morts à bord d'un camion en Angleterre: un homme inculpé d'homicide involontaire au Royaume-Uni

Un homme a été inculpé au Royaume-Uni pour homicide involontaire et participation à une association de malfaiteurs ayant mené à la mort de 39 migrants vietnamiens, dans un camion frigorifique en 2019.

Marius Mihai Dragici, âgé de 49 ans, a été arrêté par la police en Roumanie en août dernier. Il doit répondre de 39 chefs d'accusation d'homicide involontaire et de participation à une association de malfaiteurs pour faciliter l'immigration illégale. Un mandat d'arrêt international avait été émis contre lui par les autorités judiciaires du Royaume-Uni.

Le 23 octobre 2019, les corps de 31 hommes et de huit femmes de nationalité vietnamienne avaient été découverts dans un camion frigorifique à Grays, un arrondissement du comté d'Essex, dans le sud de l'Angleterre. Le camion avait quitté Zeebrugge pour Purfleet l'après-midi précédent. Les victimes, parmi lesquelles trois mineurs d'âge, sont mortes d'asphyxie et d'hyperthermie en raison de la chaleur et du manque d'oxygène dans l'espace confiné du conteneur. Elles avaient versé en moyenne une somme de 10.000 euros pour rejoindre le Royaume-Uni.