Affaire Dupond-Moretti : "l’impartialité" de Didier Reynders mise en doute

La Cour de justice de la République a ordonné début octobre un procès contre Eric Dupond-Moretti, accusé d’avoir profité de sa fonction de ministre de la Justice pour régler des comptes avec des magistrats à qui il s’était opposé quand il était avocat. Ce procès fait suite à des plaintes déposées, à l’automne 2020, par les deux principaux syndicats de magistrats en France (l’Union syndicale des magistrats et le Syndicat de la magistrature) et par une association anticorruption.

Au moment où ils déposaient plainte en France, les deux syndicats écrivaient également à Didier Reynders, commissaire européen en charge de la Justice, pour l’avertir des procédures prédisciplinaires engagées par Eric Dupond-Moretti à l’encontre de certains magistrats. Le Belge répondait en février 2021 prendre "bonne note des préoccupations exprimées" et signalait que la Commission européenne "suivra attentivement" la procédure initiée en France, comme le stipule le quotidien Le Monde ce vendredi.

En avril de cette année, les syndicats ont réitéré la démarche mais en adressant cette fois leur missive à la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. En plus de réclamer à la Commission d’intervenir pour que les "atteintes à l’indépendance (de la Justice) ne puissent se renouveler", les deux organisations ont réclamé le dessaisissement du commissaire à la justice, révèle Le Monde. Dans le courrier, Didier Reynders est soupçonné d’une connivence coupable avec Nicolas Sarkozy. Les représentants des magistrats se basent notamment sur un article de La Libre paru en 2013 sur la remise à Didier Reynders de la Légion d’honneur par Nicolas Sarkozy. Or, l’un des deux conflits d’intérêts reprochés à Eric Dupond-Moretti concerne l’enquête administrative que le Garde des sceaux a ordonnée en septembre 2020 contre trois magistrats du Parquet national financier qui avaient fait éplucher ses factures téléphoniques détaillées quand M. Dupond-Moretti était encore une star du barreau dans le but de débusquer une éventuelle taupe qui aurait informé Nicolas Sarkozy qu’il était sur écoutes dans l’affaire de corruption dite "Paul Bismuth". En outre, Thierry Herzog, l’avocat de Nicolas Sarkozy, serait un proche de M. Dupond-Moretti.

Dans leur lettre adressée à Ursula von der Leyen, les syndicats estiment dès lors, comme l’écrit Le Monde, que le Belge "se trouve en situation de devoir apprécier l’existence d’un conflit d’intérêts dans une affaire disciplinaire à la suite d’une affaire judiciaire touchant une personnalité dont il serait proche. […] Une situation pouvant caractériser un défaut d’impartialité objective".

La réponse de la Commission aux représentants des magistrats viendra le 2 juillet via sa vice-présidente Vera Jourova : "Concernant vos commentaires sur l’organisation des travaux de la Commission en matière d’État de droit, je peux vous garantir qu’il s’agit d’un processus collégial emprunt d’une totale impartialité".