Le Parlement européen veut que la Croatie adhère à l'espace Schengen d'ici le 1er janvier

La Croatie a rejoint l'UE le 1er juillet 2013, ce qui en fait le plus jeune État membre. Après une analyse approfondie de la législation croate notamment, la Commission européenne a déjà conclu en 2019 que le pays remplissait tous les critères pour rejoindre également l'espace Schengen, qui permet de lever les contrôles aux frontières intérieures et d'autoriser les citoyens à voyager librement.

Les États membres de l'UE ont validé le rapport de la Commission fin 2021 et, comme l'exige la procédure, ont demandé au Parlement européen son avis sur l'adhésion de la Croatie à l'espace Schengen. Cet avis a été approuvé à une large majorité jeudi (534 voix pour, 53 contre, 25 abstentions).

"La Croatie remplit toutes les conditions d'adhésion", a déclaré l'eurodéputé portugais Paulo Rangel, auteur de l'avis. "Elle a répondu à pas moins de 281 recommandations pour transposer correctement la législation Schengen et a subi l'évaluation avant adhésion la plus approfondie de tous les États membres de l'UE".

Le Conseil doit maintenant approuver formellement l'adhésion de la Croatie et permettre au pays de lever ses contrôles aux frontières intérieures - avec l'Italie, la Slovénie et la Hongrie. Selon le rapporteur Rangel, cela devrait déjà se produire le 1er janvier 2023, lorsque la Croatie rejoindra également la zone euro.

Le Parlement a précédemment plaidé pour que la Bulgarie et la Roumanie rejoignent aussi l'espace Schengen. "Cela enverrait un signal fort aux pays des Balkans occidentaux", a ajouté Paulo Rangel.

Dans son rapport il y a trois ans, la Commission européenne indiquait que la protection des droits des demandeurs d'asile et des migrants restait "un défi" en Croatie mais ne faisait pas obstacle à l'adhésion à Schengen. Le Parlement souhaite que la Commission continue de surveiller la manière dont la Croatie contrôle les frontières extérieures de l'espace Schengen et gère les droits fondamentaux.

L'espace Schengen, l'un des acquis les plus concrets de l'Union européenne, est une zone dans laquelle il est possible de circuler sans passeport et où les contrôles aux frontières ont en principe été abolis. Il regroupe actuellement 26 pays. Vingt-deux sont des États membres de l'UE, auxquels s'ajoutent l'Islande, la Norvège, le Liechtenstein et la Suisse.