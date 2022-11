"Laissez venir à moi les petits enfants": Amelia Dyer, l’ogresse victorienne qui aurait tué entre 200 et 400 nourrissons

"Soudain, le mystère me fut révélé": comment Helen Keller a ouvert les yeux du monde grâce à son handicap

Sourde, aveugle et muette, Helen Keller devient, en 1904, la première personne atteinte de surdité et de cécité à obtenir un diplôme universitaire. Après un parcours atypique, l'écrivaine et conférencière devient un modèle de détermination et est à l’origine d’avancées majeures pour les droits des malvoyants. Dans le cadre de son rendez-vous "Il était une fois", La Libre revient sur l'histoire de cette Américaine déterminée, que rien ne pouvait arrêter.