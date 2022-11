Macron va continuer à parler à Poutine et l'appellera après le G20

Le président français Emmanuel Macron va "continuer" à parler avec son homologue russe Vladimir Poutine, grand absent du sommet du G20 à Bali en Indonésie, et l'appellera après cette réunion, a indiqué lundi l'Elysée.

"Il y a une série de tensions et un isolement (..) qui est une des causes de ce choix" de Vladimir Poutine de ne pas venir mais le chef de l'Etat va "continuer à discuter" avec lui, et "l'appellera après ce G20", a relevé la présidence française, à la veille de l'ouverture du sommet.