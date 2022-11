Natasa Pirc Musar, première femme présidente de la Slovénie

La juriste de 54 ans, qui a représenté par le passé les intérêts de l’ancienne First Lady américaine Melania Trump, d’origine slovène, a recueilli près de 54 % des voix. Son rival conservateur, Anze Logar, ancien ministre des Affaires étrangères et ténor du Parti démocratique slovène (SDS), arrivé en tête du premier tour le 23 octobre, est nettement distancé (46 %).

Natasa Pirc Musar a appelé les Slovènes à “s’unir” et à tourner la page des “disputes”, en référence aux manifestations qui ont émaillé le mandat de l’ex-premier ministre Janez Jansa. “Ma première action sera d’inviter au palais présidentiel l’ensemble des dirigeants des partis politiques”, a-t-elle déclaré dimanche soir devant des centaines de partisans réunis dans les environs de la capitale, Ljubljana.

Ex-présentatrice de télévision, Mme Musar s’est fait connaître en dirigeant dans les années 2000 l’Autorité slovène de protection des données. Inlassable pourfendeuse de la classe politique, elle a ouvert son cabinet d’avocat en 2016, écumant régulièrement les plateaux de télévision en qualité d’experte. Pendant la campagne, elle a été la cible d’attaques du fait des activités d’investissement lucratives de son mari, notamment dans les paradis fiscaux.

Dimanche, elle a estimé avoir vécu “une campagne plus difficile” que ses rivaux, “sans le soutien d’un parti établi”. “On m’a traitée de carriériste, on ne dirait jamais cela d’un homme”, avait-elle fustigé auparavant, disant vouloir porter “la voix des femmes” en Slovénie et à l’étranger.

Passionnée de moto, Natasa Pirc Musar, diplômée en droit de l’Université de Ljubljana en 1992, avant d’être admise au barreau de la capitale slovène en 1997, a peu d’expérience politique, mais elle a su “s’entourer de solides conseillers”, expliquaient ce lundi plusieurs analystes qui pointent notamment le rôle des anciens présidents de la République comme Milan Kucan et Danilo Türk, sans oublier de mentionner l’apport du parti Pirate.

