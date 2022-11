Migrants : l'Elysée évoque "un vilain geste" du gouvernement italien

L'Elysée a qualifié vendredi de "vilain geste" le refus du gouvernement italien d'accueillir le navire Ocean Viking avec plus de 200 migrants à son bord, qui ont finalement été recueillis en France la semaine dernière.

"C'est un vilain geste", mais "l'important c'est de continuer la coopération et ne pas en rester là. Les personnes débarquées à Toulon seront retranchées du nombre que nous accueillons cette année au titre de la solidarité avec l'Italie", a-t-on indiqué dans l'entourage du président Emmanuel Macron.

"Nous devons travailler ensemble pour trouver des solutions efficaces pour l'immigration", a-t-on précisé de même source : "Simplement, ce qui est très clair, c'est que les personnes que nous avons accueillies, ce sera ça en moins qu'on relocalisera dans le cadre des accords que nous avons avec l'Italie."

Les ministres de l'Intérieur de l'UE se réuniront le 25 novembre à Bruxelles pour discuter de la politique migratoire après la crise franco-italienne.

Après le refus de Rome d'accueillir l'Ocean Viking, la France avait réclamé des "initiatives européennes" pour "un meilleur contrôle des frontières extérieures et des mécanismes de solidarité".

123 "refus d'entrée" en France sur les 234 rescapés

Plus de la moitié des rescapés de l'Ocean Viking, soit 123 migrants ont fait "l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire" français, a indiqué vendredi devant le Conseil d'Etat le ministère de l'Intérieur, une semaine après l'accueil du navire humanitaire à Toulon.

Sur les 234 personnes secourues par le bateau ambulance en Méditerranée, 189 rescapés, soit tous les adultes placés dans une "zone d'attente" fermée, ont été interrogés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), qui a émis "123 avis défavorables" et ces personnes "font l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire", a déclaré Charles-Edouard Minet, sous-directeur du conseil juridique et du contentieux du ministère, lors d'une audience consacrée à la pertinence de la zone d'enfermement créée par les autorités.