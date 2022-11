Un homme victime d'une grave erreur médicale après une visite de contrôle chez son ophtalmo: "Le lendemain, je me suis réveillé, j'étais aveugle"

Il y a deux ans, le 5 octobre 2020, dans les Bouches-du-Rhône, un quadragénaire avait rendez-vous chez son ophtalmologue pour un contrôle routinier de sa vue afin d'obtenir des lunettes de repos.

Dès le départ, l'homme originaire de Marseille sent que quelque chose ne va pas... Le médecin lui demande premièrement de s'asseoir et de coller son front sans bouger sur une machine. La patient à l'époque l'interpelle en lui demandant d'abord de lui laisser le soin d'expliquer pour quelle raison il a pris ce rendez-vous. Ce à quoi l'ophtalmologue ne réagit pas et envoie dans les yeux de son patient un laser! Ce procédé est utilisé pour soigner la cataracte, une maladie que le Marseillais n'a pas... Il explique à nos confrères de BFM: "Je lui ai demandé 'à chaque fois que vous appuyez sur le bouton, qu'est-ce que ça fait ?' Il me dit 'je fais des trous, ta vision va se dégrader, et il va falloir que je t'opère', et il m'a appelé Frédéric. Le lendemain, je me suis réveillé, j'étais aveugle".

"Je suis dans l'événementiel, je gagnais très bien ma vie et là c'est la galère". L'homme est traumatisé et a quand même pu retrouver une partie de la vue grâce à des opérations assez conséquentes. L'ex-patient demande à ce que le praticien soit suspendu de ses fonctions.