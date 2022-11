Le personnel de la poste britannique en grève pour le Black Friday

Les employés de l'entreprise postale britannique Royal Mail seront en grève jeudi et vendredi, jour du Black Friday.

D'autres actions sont attendues en décembre, ce qui pourrait perturber la distribution de courrier et de colis pour les fêtes de fin d'année. Le syndicat sectoriel Communication Workers Union (CWU), représentant les 115.000 travailleurs de la Royal Mail, réclame une meilleure convention collective de travail.

Les commerces attendent avec impatience le Black Friday lors duquel de nombreux consommateurs traquent les promotions. Toutefois, si l'acheminement de leurs marchandises n'est pas garanti, les Britanniques pourraient bouder l'événement.

Le syndicat menace d'autres grèves, à commencer par le 30 novembre, si un accord n'est pas rapidement trouvé. Sept jours de grève pourraient être décrétés en décembre, incluant la veille de Noël.

Royal Mail, filiale d'International Distributions Services, affirme avoir mis une hausse de salaire de 9% sur la table. Elle propose également un programme de répartition des bénéfices pour les employés. Pour le syndicat, ces offres sont insuffisantes. La CWU réclame de meilleurs salaires et des embauches.

Sur six mois, jusqu'au 25 septembre, Royal Mail a enregistré une perte de 219 millions de livres (252 millions d'euros). Selon l'entreprise, une politique de modération salariale et des modifications importantes dans le système de livraison sont nécessaires afin de limiter les pertes et de profiter de l'engouement sur les colis depuis le début de la pandémie.