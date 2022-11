La migration s’impose à nouveau à l’agenda d’une Europe toujours divisée sur le sujet

Vendredi, à la demande de la France et de l’Italie, une réunion extraordinaire des ministres des Affaires intérieures des Vingt-sept a été convoquée à Bruxelles. Mais “il ne faut rien attendre d’extraordinaire”.

”Il ne faut rien attendre d’extraordinaire de ce Conseil extraordinaire”, prévenait une source européenne avant la réunion des ministres des Affaires intérieures des Vingt-sept, appelés à se pencher ce vendredi sur la situation migratoire. Les tensions entre la France et l’Italie autour du navire humanitaire Ocean Viking, l’explosion des arrivées de demandeurs d’asile en Europe et la possible accélération de cette tendance, dans...