Italie: une huitième victime des glissements de terrain sur Ischia

L'île italienne est en proie à des inondations et des glissements de terrain.

Les sauveteurs de l'île italienne d'Ischia ont découvert une huitième victime du glissement de terrain provoqué par les violentes intempéries du week-end. Il s'agit d'un homme, comme l'ont indiqué les pompiers lundi sur Twitter.

L'équipe de recherche a retrouvé cette victime à Casamicciola, l'une des localités du nord de l'île durement touchées par les fortes pluies et la tempête. Le nombre de personnes encore portées disparues est ainsi tombé à quatre.

Tard dimanche soir, la préfecture de Naples, dans le sud de l'Italie, avait confirmé la mort de sept personnes et déclaré qu'un nouveau-né, un garçon de 11 ans et sa sœur de 6 ans en faisaient partie. En outre, les forces d'intervention ont découvert les corps de trois femmes et un homme.

De fortes pluies avaient provoqué des inondations et des glissements de terrain. La partie nord de l'île a été particulièrement touchée. Des masses de boue ont jailli dans les rues jusque dans les maisons, détruisant les voitures et les entraînant dans la mer.

Le gouvernement italien a proclamé dimanche l'état d'urgence pour l'île d'Ischia. Certains ont rétorqué que le risque de glissements de terrain est connu depuis des années, en particulier sur les coteaux construits, sans que les autorités n'interviennent pour prévenir des catastrophes. Les médias locaux avancent que certaines maisons y auraient été construites sans les contrôles et les autorisations nécessaires.