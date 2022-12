Le message d'un rescapé d'Utoya aux victimes des attentats de Bruxelles : "Le plus important, c’est comprendre ce qui s’est passé"

Attentats de Bruxelles: ”J’ai vu des corps, de la chair humaine et du sang partout. Six ans plus tard, j’en fais encore des cauchemars”

Le 22 mars 2016, Sara Margoum prend le métro, comme chaque matin, pour se rendre au boulot. Arrivée à la station de métro Maelbeek, sa rame ne va jamais redémarrer. Sara a frôlé la mort. Six ans plus tard, elle apprend toujours à survivre.