Le procès en appel des "écoutes" est lancé : jugé pour corruption, Nicolas Sarkozy affirme être venu "défendre son honneur"

M. Sarkozy est soupçonné de s'être engagé, en 2014 et via Me Herzog, à soutenir la candidature de M. Azibert à un poste prestigieux à Monaco, en contrepartie d'interventions concernant une affaire alors examinée par la Cour de cassation.

"Je suis ancien président de la République, je n'ai jamais corrompu qui que ce soit et admettons que c'est une corruption étrange, sans argent, pas un centime pour personne, sans avantage, pas un avantage pour personne et sans victime, puisque personne n'a été lésé", a-t-il déclaré d'une voix forte, dans une salle d'audience bondée.

Reprenant les éléments-clés de sa défense, il a aussi tonné: "Quand on est innocent, on est indigné. Je viens ici défendre mon honneur qui a été bafoué dans des conditions invraisemblables. Je viens convaincre la cour que je n'ai rien fait".

A sa suite, Me Thierry Herzog a plus succinctement déclaré vouloir que la cour puisse, à l'issue des débats, lui "rendre (son) honneur" et "sauver (sa) robe".

En première instance, à l'issue d'un procès électrique où il avait dénoncé des "infamies", Nicolas Sarkozy avait été condamné le 1er mars 2021 à trois ans d'emprisonnement, dont un an ferme, devenant le premier chef de l'Etat de la Ve République condamné à de la prison ferme.

La même peine a été prononcée contre ses coprévenus, assortie pour Me Herzog, 67 ans, d'une interdiction d'exercer pendant cinq ans, mise en suspens par l'appel.