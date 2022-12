Menacée de voir une partie de ses fonds européens gelés, la Hongrie contre-attaque

Les ministres des Finances de l’Union doivent discuter ce mardi du gel de 13,3 milliards de fonds européens destinés à la Hongrie. Celle-ci menace de bloquer d’autres dossiers relatifs à la fiscalité et l’aide financière à l’Ukraine.

Les ministres des Finances de l’Union européenne vont-ils approuver la recommandation de la Commission de geler quelque 13,3 milliards d’euros destinés à la Hongrie ? Il n’est pas certain que la réponse à cette question sera connue lors du Conseil “Ecofin” qui se tiendra ce mardi à Bruxelles – il est même plus probable que la décision soit reportée. Parce qu’elle est à ce point politiquement sensible...