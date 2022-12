La neige utilisée, en partie artificielle, avait été conservée depuis la dernière saison hivernale sur site et à proximité sous une couche de sciure. "On a tiré à boulets rouges sur (les JO d'hiver à) Pékin. Ou plus récemment sur les Jeux asiatiques d'hiver attribués à l'Arabie saoudite. Mais là, on se rend compte qu'on est aussi dans les mêmes logiques absurdes", déplore Corentin Mele, de France Nature Environnement Haute-Savoie. Les images sont assez saisissantes, alors que la neige est encore peu tombée cette année dans la station des Aravis, un serpent de neige ondule au milieu d'une verte vallée. Du côté de la mairie, on comprend que les images puissent heurter mais, selon elle, la fabrication de la neige, le stockage, le transport et la mise en forme pour la piste "représentent moins de 1 % du bilan carbone général" de l'épreuve.

Dans les Alpes comme ailleurs, le réchauffement climatique interroge sur l'avenir de l'industrie du ski. "Il est nécessaire d'ouvrir un chantier avec toutes les fédérations sportives hivernales. Engagements environnementaux ou pas, quand l'épreuve arrive, il faut faire quoi qu'il en coûte", regrette Vincent Neirinck, de Mountain Wilderness.

La mairie, pour sa part, affirme que même si l’épreuve avait lieu plus tard dans l’année, quand le taux d’enneigement est plus sûr, le cahier des charges de l’Union internationale de biathlon reste drastique quant à la qualité de la neige - compacte et régulière.