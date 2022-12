Roumanie et Bulgarie restent aux portes de Schengen

Oui, pour la Croatie. Non, on verra plus tard, pour la Roumanie et la Bulgarie. Voilà à quoi devrait ressembler l’issue du débat ce jeudi au sujet de l’élargissement de l’espace de libre-circulation Schengen....

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous