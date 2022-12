Les Républicains français en quête d’un chef… et d’une boussole

”Notre famille politique a perdu plus de dix millions de voix en quinze ans”, dixit Bruno Retailleau. “Elle disparaîtra en cas de défaite en 2027”, selon Éric Ciotti. “Elle a obtenu moins de 1 % des jeunes, moins de 4 % des ouvriers, moins de 10 % des chefs d’entreprise et pas plus de 15 % des retraités (à la dernière élection présidentielle)”, égrène Aurélien Pradié. Au moins ces trois-là – candidats à la présidence du...