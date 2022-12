Soupçons de corruption au Parlement européen : des eurodéputés veulent bloquer des négociations sur les visas UE/Qatar

Les eurodéputés Verts et socio-démocrates s'opposeront lundi au démarrage de négociations sur une libéralisation des visas pour les Qataris dans l'UE, alors que le Parlement européen est secoué par des soupçons de corruption en son sein impliquant le Qatar. Réunis à partir de lundi à Strasbourg, les eurodéputés devaient valider l'ouverture de pourparlers entre le Parlement européen et les Etats membres de l'UE en vue de finaliser un texte facilitant le régime de visas pour les voyageurs du Qatar et du Koweït.