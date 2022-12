Soupçons de corruption: une perquisition au Parlement européen pour saisir des données informatiques

Une perquisition de plus a eu lieu, lundi, dans l'enquête du parquet fédéral belge au sujet de parlementaires européens suspectés d'avoir été corrompus par des autorités qataries. La perquisition a eu lieu au Parlement européen et avait pour but de saisir certaines données informatiques, selon le parquet fédéral. Six personnes ont été interpellées dans ce dossier depuis vendredi, dont quatre sont sous mandat d'arrêt, pour des délits présumés d'organisation criminelle, de corruption et de blanchiment d'argent. L'une de ces personnes est la vice-présidente grecque du Parlement européen, Eva Kaili.