Corruption au Parlement européen: plus d'un million et demi d'euros cash saisi chez Eva Kaili et un ex-eurodéputé italien

Corruption: le Parlement européen retire à Eva Kaili son mandat de vice-présidente

La perquisition au domicile bruxellois de Pier Antonio Panzeri a permis aux enquêteurs de la police judiciaire fédérale de découvrir environ 600.000 euros. En ajoutant l'argent trouvé en possession du père d'Eva Kaili et au domicile bruxellois de cette dernière et de son compagnon Francesco Giorgi, plus d'un million et demi d'euros ont été mis au jour par la vaste enquête anti-corruption sur le Parlement européen.

Le père de Mme Kaili avait été intercepté par les enquêteurs à l'hôtel Sofitel de Bruxelles, en possession d'une valise débordant d'argent liquide, rappelle Le Soir. C'est ce flagrant délit qui a permis aux enquêteurs et au juge d'instruction de perquisitionner le domicile de Mme Kaili sans requérir une levée d'immunité parlementaire. Des objets de valeur, suspectés de lui avoir été offerts par des officiels qataris, ont été trouvés et saisis dans cette résidence à côté d'autres sacs de billets.

Panzeri, Kaili et Giorgi ont tous trois été inculpés et placés sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction Michel Claise. Avec un quatrième homme incarcéré dans cette affaire, ils passeront en chambre du conseil ce mercredi pour décider de leur maintien ou non en détention.