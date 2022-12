Éric Ciotti, le président des Républicains français sorti de l'ombre

Encarté au RPR (l’ancêtre de LR) à 16 ans, diplômé en sciences politiques, élu conseiller municipal de son village de l’arrière-pays niçois à 24 ans, il gravit les échelons dans l’ombre de Christian Estrosi : il sera tour à tour son assistant à l’Assemblée nationale, son premier adjoint à la mairie de Nice, son conseiller dans les ministères parisiens et son successeur à la tête du conseil général. Un second couteau loyal, jusqu’à la rupture affective et politique en 2017, lorsque son mentor commence à se rapprocher d’un certain Emmanuel Macron.

L’heure est venue pour Éric Ciotti de sortir de l’ombre. Et de s’imposer comme un homme de droite radicale ou, selon l’expression consacrée, de "droite assumée", qui ne pactise pas avec les macronistes. Les adhérents du parti apprécient ce catholique pratiquant, travailleur - il dit ne dormir que quatre à cinq heures par nuit - centré sur les questions de sécurité, d’identité et de lutte contre l’immigration illégale, tenant d’une ligne politique régalienne et conservatrice proche de celle du Rassemblement national.

Ce n’est donc qu’une demi-surprise quand il arrive en tête du premier tour d’une élection interne lors de la primaire de la droite en 2021 devant Valérie Pécresse. De même, son appel à voter pour Éric Zemmour dans le cas d’un second tour face à M. Macron ne surprend guère. Et s’il fait grincer des dents de ceux qui redoutent une dérive droitière de l’historique parti de centre droit, cela n’empêche guère son sacre, ce 11 décembre.

Le nouveau président de LR, qui succède à Christian Jacob, doit à présent sortir son parti d’une lente descente aux enfers, avec plus de dix millions de voix perdues en quinze ans, l’empêcher d’exploser et imposer son champion en vue de 2027. Éric Ciotti l’a répété dès sa victoire : il souhaite que Laurent Wauquiez soit désigné le plus vite possible comme futur candidat à la présidentielle. Quitte à jouer, à nouveau, les seconds couteaux.