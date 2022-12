Un gouvernement rose-bleu au Danemark

Mette Frederiksen, la Dame de fer de la social-démocratie danoise, a réussi son pari: former un gouvernement au-delà des clivages politiques, une grande promesse électorale qu'elle a tenue. Ses nouveaux alliés de la coalition, les libéraux et un nouveau parti centriste, les Modérés de l'ancien PM libéral Lars Loekke Rasmussen, ont dû en revanche renier toutes leur promesses électorales et renoncé notamment à traîner Mette Frederiksen, leur ennemi juré, devant la Cour de l'Etat pour son implication dans l'affaire de l'abattage illégal de 16 millions de visons. La realpolitique et le pragmatisme à la danoise.