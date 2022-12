Bernard Laporte plonge le monde du rugby dans la tourmente

Dans la foulée, la ministre française des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a estimé que sa condamnation faisait "obstacle à ce que Bernard Laporte puisse poursuivre sa mission dans de bonnes conditions" à la tête de la Fédération. Mais si Laporte s'est retiré "temporairement et volontairement" de ses fonctions de vice-président de World Rugby, l'instance dirigeante du rugby mondial, il ne semble pas prêt à en faire de même au sein de la FFR. Alors, Bernard Laporte sera-t-il encore en poste lorsque débutera, le 8 septembre 2023, la prochaine Coupe du monde, organisée en France ? L'homme, en tout cas, est coriace et peut se targuer, à 58 ans, d'avoir eu plusieurs vies : demi de mêlée à Gaillac puis à Bordeaux-Bègles ; entraîneur de Bordeaux, du Stade français ou de Toulon ; sélectionneur du XV de France ; colleur d'affiches pour François Mitterrand ; secrétaire d'État de Nicolas Sarkozy ; homme d'affaires ; homme-sandwich pour du jambon ou des produits canins ; consultant télé et radio ; dirigeant à la FFR et à World Rugby…

En 1985, le natif de Rodez a survécu à un grave accident de voiture, le plongeant une semaine dans le coma. Mais alors qu'il s'était vu signifier par le médecin qu'il ne pourrait plus jamais jouer au rugby, six ans plus tard, le demi de mêlée était sacré… champion de France. Question combat, l'ancien coach du XV de France en connaît un rayon : "L'adversité, il a besoin de ça. Il se façonne là-dedans", estime Serge Simon, son ami et actuel vice-président de la FFR. Le rugby français n'a pas fini de trembler sur ses bases…