Le parquet européen entre dans la danse, l’inculpé Francesco Giorgi passe aux aveux

Le Parlement européen promet de s’acheter une conduite

Le nom de Maria Spyraki n'avait jusqu'ici pas été cité dans les médias. "J'accepte avec joie la levée de mon immunité pour prouver qu'il n'y a pas un seul euro litigieux", a réagi dans un communiqué l'eurodéputée membre du groupe du Parti populaire européen, le plus important de l'hémicycle (droite européenne). Par le même canal, Mme Spyraki affirme "n'avoir rien à voir avec le Qatargate".

Selon le quotidien Le Soir, le compagnon de Mme Kaili, Francesco Giorgi, en détention préventive, est passé aux aveux. L'assistant parlementaire italien est considéré comme l'un des hommes clés du scandale de corruption présumé, au même titre que l'ancien député européen et fondateur de l'ONG Fight Impunity Pier Antonio Panzeri. Devant la police, puis le juge Michel Claise, Francesco Giorgi a reconnu avoir fait partie d'une organisation utilisée à la fois par le Maroc et par le Qatar dans le but d'intervenir dans les affaires européennes. Le mandat d'arrêt de Francesco Giorgi a été confirmé mercredi par la chambre du conseil de Bruxelles. Dans ses aveux, Francesco Giorgi reconnaît que son rôle dans "l'organisation" était de gérer l'argent liquide. M. Giorgi soupçonne deux personnes d'avoir touché de l'argent via M. Panzeri : l'eurodéputé socialiste italien Andrea Cozzolino dont Francesco Giorgi est l'assistant parlementaire, et le Belge Marc Tarabella. M. Cozzolino est membre de la délégation parlementaire pour les relations avec les pays du Maghreb ; M. Tarabella de la délégation pour les relations avec la Péninsule arabique.

Le domicile de Marc Tarabella, par ailleurs bourgmestre de la commune d’Anthisnes, en province de Liège, a été perquisitionné samedi dernier, en soirée. Suspendu par son groupe politique et par le PS, M. Tarabella continue à clamer son innocence.

Corruption au Parlement européen: le PS annonce la suspension de Marc Tarabella

Les renseignements marocains impliqués

Le Maroc est concerné dans ce dossier de potentielle corruption par son service de renseignements extérieurs, la DGED - Direction générale des études et de la documentation. Selon les documents que Le Soir et La Repubblica ont pu consulter, Antonio Panzeri, Andrea Cozzolino et Francesco Giorgi auraient été en contact avec la DGED et avec Abderrahim Atmoun, ambassadeur du Maroc en Pologne. Outre M. Atmoun, deux agents du service de renseignement marocain sont cités dans ces documents mais Le Soir n'a pas été en mesure de les contacter. de même que l'ancien eurodéputé Pier-Antonio Panzeri.

Un troisième homme, Niccolo Figa-Talamanca, responsable de l’ONG "No Peace Without Justice", devait être libéré moyennant le port d’un bracelet électronique. Le secrétaire général de la Confédération syndicale internationale (CSI), Luca Visentini, qui a passé 48 heures en garde à vue dans cette affaire avant d’être relâché dimanche, s’est mis en retrait de son poste, en attendant une réunion du conseil général de la CSI la semaine prochaine, a annoncé jeudi l’organisation syndicale.