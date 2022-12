L'Union européenne menace Elon Musk après qu'il a censuré des journalistes sur Twitter : "Il y a des lignes rouges”

Certains sont “coupables” d’avoir écrit des articles au sujet de la suspension, à nouveau décidée par Elon Musk, du compte @ElonJet. Suivi par environ 500 000 personnes, celui-ci traquait depuis 2020 les déplacements de l’avion du fantasque milliardaire, grâce à des données publiques. En janvier, Elon Musk avait offert au créateur de ce compte, l’étudiant Jack Sweeney, 5 000 dollars pour le supprimer. En vain. Quelques mois plus tard, le patron de Twitter en faisait une preuve de sa sagesse : “Mon engagement envers la liberté d’expression va jusqu’à ne pas interdire le compte qui suit mon avion, même si cela représente un risque direct pour ma sécurité personnelle”, disait-il le 6 novembre.

Finalement, cette semaine, M. Musk aura décidé d’engager une bataille contre ce qu’il dénonce comme du “doxing” – divulguer les informations personnelles relatives à un individu – en supprimant dans la foulée les autres comptes automatiques, encore une fois créés par M. Sweeney, pour traquer les vols privés de l’inventeur de Microsoft Bill Gates, de l’ancien président Donald Trump ou du créateur de Facebook Mark Zuckerberg. Un revirement que le patron de Twitter impute à l’incident vécu par son fils, qui aurait été suivi en voiture par “un harceleur fou”. C’est toujours dans cet esprit qu’Elon Musk assure avoir agi en suspendant les comptes de journalistes ayant écrit sur cette saga, ou exprimé des opinions critiques sur sa décision.

Comment Elon Musk a fait taire l’étudiant qui le pistait

Une décision “impulsive”

”Imaginez l’effet que cela peut avoir sur ceux qui enquêtent sur des abus dans les autres entreprises d’Elon Musk comme Tesla”, a mis en garde Donie O’Sullivan, jeudi, dans une émission télévisée. Dénonçant cette décision “impulsive et injustifiée”, la chaîne américaine CNN a estimé dans un communiqué officiel que “l’instabilité et la volatilité croissantes de Twitter devraient être une préoccupation énorme pour tous ceux qui l’utilisent”. Et de fait, beaucoup s’alarment de l’impact que peut avoir Elon Musk sur un réseau où l’on compte plus de 350 millions d’utilisateurs actifs par mois et qui s’est imposé comme une plateforme centrale de la communication politique, y compris en Europe et pour les institutions de l’Union européenne.

Inquiétudes en Ukraine

De sérieuses inquiétudes ont ainsi été émises ces derniers jours concernant les utilisateurs ukrainiens. Dans une optique de lutter contre les bots (agent logiciel automatique, NdlR), Twitter a déconnecté quelque 30 opérateurs mobiles à travers le monde, identifés comme laxistes avec les comptes automatiques. Contrecoup : des centaines de milliers d’utilisateurs réels se sont retrouvés incapables de s’identifier sur la plateforme, dont des centaines de milliers en Ukraine, engagée dans une guerre existentielle contre la Russie. Face aux nombreuses plaintes et appels à ne pas priver les Ukrainiens de leur voix en cette période critique, Elon Musk s’est montré remarquablement indifférent. Lui qui avait récemment qualifié de “bots” les milliers de critiques à sa proposition de “plan de paix” est fortement soupçonné d’avoir nourri une certaine rancune vis-à-vis des utilisateurs ukrainiens, bruyamment hostiles à ses appels du pied au Kremlin ou encore à Donald Trump.

Par ailleurs, Elon Musk n’a pas hésité à s’en prendre à d’autres comptes dont celui de Mastodon, annoncé comme le concurrent potentiel de Twitter, alors que plusieurs utilisateurs cherchaient déjà une alternative au réseau de l’oiseau bleu, profondément bouleversé par Elon Musk. Peu après son acquisition de Twitter, il a en effet viré la moitié du personnel, dont les individus chargés de surveiller le respect des règles du réseau ou de traquer les comptes de trolls ou de désinformation.

”Lignes rouges” de l’UE

Outre-Atlantique, le paradoxe, soulevé par plusieurs commentateurs, est qu’une entreprise privée n’est pas en soi tenue de se plier au Premier amendement, qui garantit la liberté de parole ou de la presse.

Mais dans l’Union européenne, qui veut s’imposer comme un précurseur de la réglementation liée au fonctionnement des réseaux sociaux, la réaction n’a pas tardé à venir. Vendredi, la vice-Présidente de la Commission, Vera Jourova, a jugé “inquiétante” la suspension de comptes de journalistes, dans une déclaration publiée sur… Twitter. Elle a averti le patron du réseau social qu’il y aurait “bientôt” des “sanctions” pour ce genre de situations dans le cadre de la loi sur les services numériques, qui devrait s’appliquer aux géants de la tech à l’été prochain et qui “exige le respect de la liberté des médias et des droits fondamentaux”. “Elon Musk devrait en être conscient. Il y a des lignes rouges”, a-t-elle insisté.

Pas de décision arbitraire

”Il est important que les plateformes aient des termes d’utilisation claires, compréhensibles et transparentes. Quand les plateformes prennent des décisions dans ce cadre, cela doit être proportionné et, dans le respect des droits fondamentaux, cela ne peut pas être arbitraire ou discriminatoire. C’est clairement stipulé dans la loi”, a précisé un porte-parole de la Commission.

En attendant, la décision de Twitter fait réagir dans plusieurs États membres. “La liberté de la presse ne doit pas être activée et désactivée à convenance”, a écrit le ministère allemand des Affaires étrangères sur Twitter, au-dessus d’une capture d’écran des comptes suspendus. En France, le bureau de Paris de Reporters sans Frontières a dénoncé “un danger majeur pour la démocratie”. Tandis que le ministre délégué de l’Industrie Roland Lescure a décidé de suspendre “toute activité sur Twitter jusqu’à nouvel ordre”.