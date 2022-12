Le premier vol transatlantique "neutre en carbone" décollera en 2023

Les organisateurs du vol le qualifient de "neutre en émissions nettes de carbone" car ils vont également acheter des crédits carbone liés à des projets qui absorberont des volumes équivalents de CO2 dans le futur.

"Non seulement les SAF seront déterminants pour décarboner l'aviation mais ils pourront créer un secteur d'activité au Royaume-Uni, ce qui pourra générer 5 200 emplois d'ici 2035", commente le ministère des Transports (DfT). "L'aviation est l'un des secteurs les plus difficiles à décarboner et sans action collaborative urgente il pourrait être l'un des secteurs qui émet le plus de gaz à effet de serre d'ici 2050", quand le Royaume-Uni s'est engagé à atteindre la neutralité carbone, poursuit le DfT. Il rappelle qu'aujourd'hui les compagnies ont le droit d'utiliser au maximum 50 % de SAF dans leur carburant, mélangé à du kérosène, sur des vols commerciaux. Le vol à 100 % de SAF veut montrer le potentiel de décarbonisation sur des vols long-courriers et "nous faire avancer d'un pas vers une aviation zéro carbone".