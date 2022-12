"Voilà ! Il vous a forcée à coucher. C’est ça qu’il fallait dire"

France 3 a pu consulter l’enregistrement d’un entretien entre un agent de l’Office de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) et une demandeuse d’asile. Souffrante des séquelles d’un AVC et enceinte, la jeune femme, pressée de raconter un viol par l’officier, a vu sa demande rejetée.