Le nord du Kosovo de nouveau en état de siège

Les tensions ont atteint leur paroxysme dans le nord du plus jeune Etat d'Europe. Belgrade et Pristina jouent de surenchère patriotique.

Les frontières sont fermées, ainsi que les écoles et toutes les administrations, les routes sont coupées par des barricades – parfois de branlantes constructions de planches et de palettes, plus souvent de simples camions garés en travers de la chaussée. Le temps s’est à nouveau arrêté dans le secteur...