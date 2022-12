La situation des deux socialistes est néanmoins bien différente : alors que des perquisitions ont eu lieu au domicile même de Marc Tarabella, seul le bureau d’une des collaboratrices de Marie Arena a été pris pour cible par les enquêteurs.

Dans un courrier à Sudinfo, Marie Arena a tout de même voulu mettre les choses au clair. “J’ai personnellement été citée dans des médias belges et internationaux laissant planer le doute sur le fait que je serais impliquée dans cette affaire”, écrit l’ancienne ministre belge. Comme tous mes collègues, je suis à la fois abasourdie mais aussi profondément en colère contre les auteurs de ces actes de corruption qui abîment notre travail parlementaire au profit de certains pays et/ou d’intérêts particuliers.”

La présidente de la sous-commission des droits de l’Homme au Parlement européen a également évoqué sa relation avec son prédécesseur Antonio Panzeri, considéré par la police et la justice belges comme le maître d’œuvre du Qatargate. “Ma relation avec Monsieur Panzeri était une relation que je qualifierais d’amitié professionnelle basée, pour ma part, sur le respect mutuel de nos convictions souvent différentes mais que je pensais guidées par l’avancement des droits humains”, précise-t-elle. […] Jamais il n’a été question de pression qu’elle soit politique ou financière entre nous et souvent nos positions, quand elles étaient divergentes, le sont restées.”

Et de conclure : “Je pense qu’avec ces infos factuelles et non des rumeurs, vous pouvez estimer l’indépendance de mon travail.”