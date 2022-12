Corruption au Parlement européen : les avocats d'Eva Kaili demandent à ce qu'elle soit placée sous surveillance électronique

Me André Risopoulos et Me Michalis Dimitrakopoulos ont mis en exergue que leur cliente collaborait activement à l'enquête. Ils ont affirmé que la Grecque n'avait pas été corrompue. Une décision n'est pas attendue avant jeudi soir.

"Nous avons demandé que madame Kaili puisse être soumise au régime de la surveillance électronique", a expliqué Me André Risopoulos. "Elle participe à l'enquête, de manière active. Elle conteste toute corruption dans son chef", a-t-il ajouté. "J'ai décidé de ne pas communiquer dans ce dossier parce que l'enquête se fait par les autorités judiciaires et elle ne se fait pas ailleurs. Je ne ferai donc aucune autre déclaration. Je remercie tout le monde de ne pas chercher à obtenir autre chose alors que le sort de madame Kaili est, pour le moment, dans les mains de la justice belge", s'est-il adressé aux nombreux journalistes présents à la sortie de l'audience de la chambre du conseil.

Me Risopoulos s'est montré extrêmement contrarié par le fait que de nombreuses informations au sujet de l'instruction, notamment les déclarations des suspects, sont déjà parues dans la presse. "Ce que je pense des fuites? Je n'ai jamais vu à un tel degré une façon d'assumer des violations frontales du secret de l'instruction. Je ne suis pas le seul à le penser. Le procureur fédéral a entamé une enquête à cet égard".