”J’agis pour l’avenir de ma fille” : les militants de Letzte Generation devant les tribunaux

Des ONG réagissent à l'accord sur la réforme du marché du carbone: "L'Europe échoue à protéger la planète et les citoyens"

A travers sa réforme du marché du carbone, "l'Europe privilégie les industries et échoue à protéger la planète et les citoyens", ont dénoncé dimanche plusieurs ONG, après que les négociateurs du parlement européen et des Etats membres se sont entendus sur une vaste réforme du droit des émissions de gaz à effet de serre.