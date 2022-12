“Nous serions protégées légalement": en Espagne, le congé menstruel vu comme une avancée par les femmes concernées

Ce lundi encore, j’étais vraiment mal. Saignements abondants. Douleur intense. Vomissements. Fièvre. Migraines… je ne pouvais pas me lever. J’ai appelé ma cheffe pour demander à télétravailler, et j’ai enduré ma journée de travail pour aller aux urgences, le soir, qu’ils m’injectent un antidouleur plus puissant.” Elena...

