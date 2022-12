Kosovo : les États-Unis et l’UE demandent “à faire preuve du maximum de retenue et à prendre des mesures immédiates pour une désescalade”

Ils ont aussi exhorté les deux parties à “s’abstenir de toute provocation, menace ou intimidation”.

”Nous travaillons avec le président (serbe) Vucic et le Premier ministre (du Kosovo) Kurti pour trouver une solution politique afin d’apaiser les tensions et parvenir à une avancée dans l’intérêt de la stabilité, de la sécurité et du bien-être de toutes les populations locales”, poursuit le communiqué.

Le Kosovo a fermé mercredi son principal poste-frontière avec la Serbie après que les Serbes y ont dressé des barricades, dans une des pires crises de ces dernières années dans cette région.

Tensions au Kosovo : le principal poste frontalier fermé, Moscou affiche son soutien à Belgrade

Plusieurs centaines de Serbes du Kosovo ont ainsi érigé depuis le 10 décembre dans le nord du Kosovo des barrages pour protester contre l’arrestation d’un ancien policier serbe, paralysant la circulation vers deux postes frontaliers avec la Serbie.

Mardi soir, des dizaines de manifestants avaient aussi bloqué la circulation du côté serbe de la frontière avec des camions et des tracteurs.

La police kosovare et les forces internationales de maintien de la paix ont ensuite subi plusieurs attaques impliquant des armes à feu, alors que la Serbie mettait ses forces armées en état d’alerte.

La Serbie ne reconnaît pas l’indépendance de son ancienne province méridionale, peuplée très majoritairement d’Albanais, proclamée en 2008.