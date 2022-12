2023 pour Macron : une réforme très attendue, des chantiers et des ambitions

L’année 2023 commencera en fanfare pour Emmanuel Macron, avec la réforme des retraites. Il devra gérer d’autres dossiers compliqués comme la dette et la crise du secteur de la santé. Autres sujets, plus personnels : sa succession et son avenir politique après 2027.