"Le monde perd une figure marquante de l'Eglise catholique", a réagi le chancelier allemand Olaf Scholz.

"En tant que pape allemand, Benoît XVI était pour beaucoup, et pas seulement dans ce pays, un dirigeant de l'église particulier", a déclaré M. Scholz sur son compte twitter, le qualifiant aussi de "personnalité combative" et de "théologien intelligent".

Le président français Emmanuel Macron a également rendu hommage au pontife. Il a notamment salué les efforts de Benoît XVI "pour un monde plus fraternel".

L'archevêque de Canterbury, chef spirituel de l'Eglise anglicane, a salué samedi la mémoire du pape émérite Benoît XVI comme celle de l'"un des plus grands théologiens de son temps".

"Le pape Benoît XVI était l'un des plus grands théologiens de son temps, attaché à la foi de l'Église et fidèle à sa défense. En toutes choses, et notamment dans ses écrits et sa prédication, il regardait Jésus-Christ, l'image du Dieu invisible. Le Christ était clairement la racine de sa pensée et le fondement de sa prière", a déclaré Justin Welby dans un communiqué, saluant la démission "courageuse et humble" de Benoît XVI qui "reconnaissait la fragilité humaine qui nous affecte tous."

"L'amour de l'Eglise catholique"

Chez nous aussi, le décès de Benoît XVI a beaucoup fait réagir. Les évêques de Belgique se sont dits "émus" par sa mort. "Depuis quelques jours, nous savions que sa santé s'était détériorée et avions invité à prier pour lui", ont-ils indiqué dans un communiqué de presse. "Nous redisons au pape François notre communion dans la prière pour le repos du pape émérite Benoît XVI."

Les évêques de Belgique ont souligné "l'amour de l'Église" catholique et la "mission accomplie" du pape de 2005 à 2013, "dans un monde et une Église en pleine mutation".

"J'adresse à la communauté chrétienne et particulièrement catholique mes plus sincères condoléances suite au décès du Pape émérite Benoît XVI", a pour sa part écrit le ministre-président du gouvernement wallon, Elio Di Rupo (PS) sur Twitter.

