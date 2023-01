Benoît XVI, l’ami de Léonard, moins de Danneels

Peu avant 19 heures, Rome et le monde apprirent que l’ancien préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi succédait à Karol Wojtyla. C’est à ce moment que l’on apprit que le cardinal Danneels rencontrerait encore ce soir-là la presse au Collège belge.

Le chef de l'Église belge "brossa" donc volontairement le repas prévu avec ses pairs pour réserver ses impressions aux envoyés spéciaux. À l'évidence, le choix de Ratzinger n'était pas le sien. Le cardinal s'exclama que "si Ratzinger avait été choisi, c'était le pape qu'on voulait avoir", non sans qu'une once d'amertume transpire de ce propos. On se crut au point de presse d'un président de parti dépité, un soir d'élection, par les chiffres sortis des urnes… Une impression que renforça son ton glacial. Et son assertion (anglaise) que "the proof of the pudding is in the eating" ("l'on jugera sur pièces") fit froncer bien des sourcils dans les milieux conservateurs.

La "mafia de Saint-Gall"

Les informateurs religieux en ont déduit que Benoît XVI pourrait remettre de l'ordre au sein de l'Église belge. Singulièrement par une promotion pour l'évêque de Namur, André-Mutien Léonard. Joseph Ratzinger l'appréciait de longue date, l'ayant côtoyé à la Commission internationale théologique et à la revue Communio. Ces liens étroits, soufflait-on ci et là, avaient permis à Léonard de devenir évêque en 1991. La hiérarchie ecclésiale belge avait empêché sa désignation à Liège en 1985 mais dut s'incliner ensuite. Puis Ratzinger remua ciel et terre pour que son ami puisse prêcher le carême au Vatican. On connaît la suite : Léonard succéda à Danneels comme archevêque mais ne devint jamais cardinal.

Après le conclave de 2005, des langues se délièrent et soulignèrent que Godfried Danneels avait été un ardent supporter du cardinal Martini contre Ratzinger. Mais l’archevêque de Milan, souffrant, se retira et le dernier challenger de Benoît XVI fut… le cardinal Bergoglio, le futur pape François.

L'on parla alors de la "mafia de Saint-Gall", référence à un groupe de prélats de diverses nationalités, réformistes dans l'âme, qui se retrouvèrent à partir de 1996 autour de l'évêque local, Ivo Fürer, dans ce que ce dernier appela un "Freundeskreis" ("cercle d'amis") pour échanger librement sur les problèmes de l'Église.

Lors de la sortie en 2015 à Koekelberg de sa biographie signée par Jürgen Mettepenningen et Karim Schelkens, Godfried Danneels évoqua avec l’humour qui le caractérisait l’accusation de groupe mafieux. D’autant plus que ses biographes démentaient aussi, moult arguments à l’appui, que le groupe puisse avoir été un lobby de faiseur(s) de pape(s).