Guerre en Ukraine, l'étau qui se resserre autour de Trump, le courage des Iraniennes: les dossiers chauds à suivre en 2023 sur la scène internationale

Après deux ans de pandémie, 2022 a été bien plus mouvementé qu’attendu. Dans un monde incertain, quelques tendances se dégagent pour 2023, de l’Ukraine à l’Iran.

Volodymyr Zelensky a promis un "tournant" dans la guerre en 2023. Son homologue et ennemi russe a, lui, proposé un "plan de paix" - en fait une simple reconnaissance de ses annexions territoriales - qui mettrait rapidement un terme aux affrontements meurtriers. Tout porte néanmoins à croire que le conflit en Ukraine va durer pour la majeure partie de 2023. On ne compte plus les autres...