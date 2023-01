De nouvelles craintes concernant le Covid-19: "Nous avons fait l'erreur de rester focalisés sur la situation européenne"

Entretien avec Anne Sénéquier, médecin et co-directrice de l’Observatoire de la Santé mondiale à l’Institut des Relations internationales et stratégiques (Iris).

Pendant que l’Union européenne regardait ailleurs, notamment vers la guerre russe qui se poursuit en Ukraine et ses conséquences sur l’économie et la sécurité énergétique, la menace du Covid-19 a fait sa réapparition, via la Chine, où le nombre de cas explose. En réalité, cette menace n’a jamais vraiment disparu, explique Anne Sénéquier, médecin et...