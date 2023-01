La ville française de Pantin se féminise et se transforme en “Pantine”

La ville de Pantin, située en Seine-Saint-Denis, est rebaptisée “Pantine” durant un an. La raison ? Lutter pour les droits des femmes, comme l’a expliqué son maire socialiste Bertrand Kern dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. “Cette année j’ai décidé de placer les vœux de la municipalité sous l’égide de l’égalité entre les femmes et les hommes, et de la lutte contre les violences faites aux femmes. Pantin s’appellera donc Pantine. Nous voulons interpeller, qu’il y ait une prise de conscience sur cette égalité entre les femmes et les hommes qui n’est pas encore parfaite. Les femmes sont moins payées que les hommes, elles s’interdisent certains métiers et la place de la femme dans l’espace public n’est pas encore bien acceptée par les hommes”.