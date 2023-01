L’ouest de l’Écosse enregistre l’espérance de vie la plus courte d’Europe occidentale. Sa population est particulièrement exposée aux suicides, overdoses et problèmes de santé. Un constat inquiétant, au moment où le Royaume-Uni s’engage dans une nouvelle période d’austérité.

Depuis plusieurs années, des chercheurs en sciences sociales s’interrogent sur un étrange décalage. Dans la région de Glasgow, première ville d’Écosse, l’espérance de vie est plus courte que partout ailleurs au Royaume-Uni. C’est même la plus courte d’Europe de l’Ouest : 73,1 ans pour les hommes et 78,3 pour les femmes (contre 79,3 et 85,3 respectivement...