Réforme des retraites en France: le début d’un bras de fer qui s’annonce très crispé

Des mesures dont le coût total s'élève à 4,8 milliards d'euros, les 600 millions manquants seront financés "par un transfert de cotisation de la branche accidents du travail" de la Sécurité sociale.

D'ici 2030, toujours selon Bruno Le Maire, cela "permettra de garantir l'équilibre financier de notre système de retraite de répartition".

Des arguments chiffrés et des perspectives qui ne suffisent pas à apaiser, loin de là, l’ensemble des familles syndicales françaises qui, peu de temps après ces annonces, ont fixé au 19 janvier le premier mouvement de contestation contre ce projet. Dans un communiqué commun, les syndicats ont dénoncé une réforme qui "va frapper de plein fouet l’ensemble des travailleurs, plus particulièrement ceux qui ont commencé à travailler tôt, les plus précaires, et ceux dont la pénibilité des métiers n’est pas reconnue".

Réforme des retraites en France: les syndicats annoncent une première journée de mobilisation, le 19 janvier

Cette première mobilisation rapide doit marquer la détermination des centrales mais aussi damer le pion à la première manifestation de La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon qui a annoncé une manifestation contre ce projet de réforme des retraites pour le 21 janvier.

L’intersyndicale, qui se réunit depuis juin à intervalles réguliers, cherche à afficher un front uni face à la réforme voulue par le président de la République. Une unité syndicale inédite depuis 12 ans et la mobilisation contre la réforme portée sous le gouvernement de François Fillon par Eric Woerth, qui avait relevé l’âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans.

Une unité durable ?

Jusqu’à quand durera cette unité ? Dans les rangs syndicalistes, en posant cette question, on lorgne surtout vers la CFDT, plus "légaliste", qui pourrait chercher à prendre rapidement ses distances vis-à-vis d’une mobilisation populaire avec laquelle elle est moins à l’aise. Tous se souviennent des tensions nées en 2010 quand la CFDT avait décidé d’arrêter les journées de mobilisation dès que la loi avait été votée.

La réforme des retraites, enfin dévoilée, va-t-elle enflammer le pays ?

Un mouvement en deux temps

Dans les rangs syndicaux les plus à gauche, un mouvement en deux temps semble se dessiner avec l’organisation de deux voire trois grandes journées de mobilisation avant les vacances de février, puis l’installation dans un mouvement "plus dur" début mars.

Les syndicats savent qu’il s’agit d’un moment de vérité. La réforme des retraites est un des enjeux qui mobilisent le plus les Français, ne rien obtenir lors de ce combat serait un terrible désaveu. Le bras de fer qui s’engage est donc essentiel tant pour le gouvernement que pour les organisations professionnelles.

Le projet de loi doit passer en commission à l’Assemblée nationale à partir du 30 janvier, et arriver dans l’hémicycle le 6 février.