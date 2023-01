Expulsion en cours vers Casablanca de l’imam Hassan Iquioussen

L’imam marocain exilé cet été en Belgique pour échapper à une mesure d’expulsion depuis la France vers le Maroc, et qui avait été placé en novembre dans un centre de rétention en vue d’un éloignement du territoire, devrait être remis ce vendredi soir, aux autorités marocaines. Il se trouve à bord du vol AT 833 de Royal Air Maroc, qui a décollé de Bruxelles vers 18 h 09, et devrait se poser à Casablanca vers 21 h 10, certifient les passagers qui nous ont contactés.